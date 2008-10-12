Тимошенко благодарна Кличко, что не пришлось вставать в 5 утра

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила Виталия КЛИЧКО с победой в бою за чемпионский пояс по версии WBC.

Как сообщили УНИАН в управлении в связях со СМИ Секретариата Кабинета министров, в приветствии Ю.ТИМОШЕНКО говорится: «От всего сердца поздравляю тебя с триумфальным возвращением на ринг и прекрасной, блестящей победой. А еще благодарю за то, что ты провел этот бой в Европе (признаюсь честно, что очень не люблю вставать в 5 утра, чтобы смотреть твои с братом американские бои)».

Премьер выразила убеждение, что братья КЛИЧКО делают «очень много для международного признания Украины, значительно больше, чем все политики вместе взятые».

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала В.КЛИЧКО «дальнейших побед и триумфа», и отметила: «А еще хочу, чтобы только твои соперники знали, что такое нокаут. И в боксе, и в политике».