В Партии регионов считают, что судья «просто ошибся»

В Партии регионов считают, что судья Окружного административного суда Киева ошибся, остановив указ Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на народного депутата от Партии регионов, первого вице-спикера Александра ЛАВРИНОВИЧА.

“В данном случае, мне кажется, что судья просто ошибся, взяв на себя производство дела, которое является исключительной подсудностью Конституционного Суда Украины. А причины его ошибки или мотивы… Я думаю, здесь уже могут разбираться органы судейского самоуправления – Высший совет юстиции или другие органы: по каким мотивам судья взял на себя производство того, что вообще не входит в компетенцию административного суда”, - сказал он.

По мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, те постановления, которые принял этот судья, будут отменены в суде апелляционной инстанции.