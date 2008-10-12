Российский политолог: если вдруг Украина получит ПДЧ...

Старая Европа может заблокировать предоставление Украине Плана действий относиьельно членства в НАТО, так как не хочет усиления позиций США.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал российский политолог, директор Института национальной стратегии Станислав БЕЛКОВСКИЙ.

«Думаю, позиция Франции и Германии будет по-прежнему сдержанной, и вопрос будет как раз в соотношении сил США и Старой Европы в рамках НАТО», - сказал С.БЕЛКОВСКИЙ.

По его мнению, главный аргумент в том, что принятие в НАТО новых стран усилит позицию США и ослабит Старую Европу. поскольку ясно, что Украина, как прежде Польша, будет ориентироваться на Вашингтон.

«Старая Европа хотела бы поддерживать баланс сил и статус-кво. Кроме того, основатели Евросоюза действительно не хотят идти на конфликт с Россией там, где это не продиктовано их жизненно важными интересами. А с точки зрения Франции и Германии и других основателей ЕС, вступление Украины в НАТО не является жизненно важным для европейской безопасности», - сказал С.БЕЛКОВСКИЙ.

Он добавил, что, с одной стороны, после получения ПДЧ до реального вступления может пройти много лет, а с другой стороны, вступить в Альянс можно и без ПДЧ.

«Поэтому для такого символического акта нужно достаточное число аргументов. У США эти аргументы есть, у Старой Европы их не хватает», - сказал он.

В тоже время, политолог добавил, что если вдруг Украина ПДЧ получит, то Россия никаких радикальных шагов в политической и тем более военной сфере предпринять не сможет. «Единственное, что будет делаться, это продолжение попыток политически уничтожить Виктора ЮЩЕНКО», - сказал С.БЕЛКОВСКИЙ.