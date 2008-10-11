В БЮТ обвиняют СБУ и Секретариат Президента в захвате суда

Блок Юлии Тимошенко обвиняет Секретариат Президента Украины в давлении на суды для принятия решения о возобновления действия Указа Президента о проведении внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, представители Секретариата Президента и Службы безопасности Украины захватили помещение Апелляционного суда и требуют немедленного рассмотрения жалобы Секретариата Президента на решение Окружного административного суда столицы о приостановке действия Указа главы государства о назначении досрочных парламентских выборов. «Служба безопасности Украины во главе с заместителем председателя СБУ Тиберием ДУРДИНЦОМ захватила кабинет руководителя аппарата суда и проводит там беседы с исполняющим обязанности председателя суда», - сказал В.Писаренко.

Народный депутат отметил, что присутствие депутатов от БЮТ в суде связано с попыткой защитить работников суда «от давления на судейский корпус». «Мы будем находиться здесь, пока судьи не пойдут домой, и пока не прекратится нарушение законодательства в части права на отдых», - сказал В.Писаренко.

Он также отметил, что к четвергу следующей недели, 16 октября, суд вообще не имеет права рассматривать соответствующей жалобы Секретариата Президента.

Р.Кирилюк подчеркнул, что Секретариат Президента просит суд отменить постановление Окружного админсуда, поскольку суд первой инстанции не имел права выносить подобные решения, тем более в обеспечение иска останавливать избирательный процесс.