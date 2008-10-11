Народный Рух разрывается между "проукраинцами" и "пробютовцами"

Депутат Полтавского областного совета председатель Полтавской областной организации Народного Руху Украины Олег ПУСТОВГАР не исключает раскола в партии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в интервью журналистам.

Отвечая на вопрос о том, правда ли, что со стороны руководства НРУ оказывается давление на краевые организации партии, чтобы провести решение относительно союза НРУ и БЮТ, и не означает ли это, что Руху угрожает очередной раскол, О.ПУСТОВГАР ответил: «Жаль, но значит. Руховцы Полтавской области остаются на позициях украинства. Мы выходим из того, что Президент идет путем национальной идеи, потому останемся с ним, чего бы это нам не стоило. Давление есть».

О.ПУСТОВГАР заявил, что «часть НРУ готова (а это народные депутаты Борис ТАРАСЮК, Александр ЧЕРНОВОЛЕНКО…) отстаивать БЮТовское направление. Народные депутаты-руховцы Роман ТКАЧ, Ярослав КЕНДЗЕР, Иван СТОЙКО, а также ряд председателей облорганизаций, в том числе и я, сохранили совесть и на смычку с БЮТом не пойут».

О.ПУСТОВГАР заявил, что окончательное решение о своем членстве в партии примет после съезда НРУ.

«Перейти самому в какую-то партию - позиция слабого человека. Мы соберем областную чрезвычайную руховскую конференцию и вместе примем честное решение», - отметил О.ПУСТОВГАР.

Он убежден, что БЮТ стремится „прихватизировать” НРУ.

«Мне бы этого очень не хотелось, однако боюсь, что Рух будет блокироваться из БЮТом. На съезде партии я буду отстаивать другую точку зрения вместе с депутатами: Лесем ТАНЮКОМ, вдовой Вячеслава Черновола Атеной ПАШКО и другими порядочными людьми. Возможно, БЮТ удастся „прихватизировать” Рух, но с Полтавщиной – нет», - сказал О.ПУСТОВГАР.

По его словам, Тернопольская, Ивано-Франковская и Львовская облорганизации НРУ - это 60% членства во всей партии.

«Именно поэтому позиции лидеров этих областных организаций являются весомыми. По-видимому, поэтому кое-кто протянул такие квоты на съезд, чтобы делегаты от этих организаций не смогли делать погоду. Это не честно. В Полтавской области мы имеем около 2 тыс. руховцев с партбилетами и полторы тысячи сторонников. Убежден, что они не поддадутся на всяческие инсинуации, и ни в какие БЮТы не пойдут», - заявил О.ПУСТОВГАР.