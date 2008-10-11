УНП предостерегает Народный Рух от присоединения к БЮТ

Украинская народная партия предостерегает Народный Рух Украины от присоединения к Блоку Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом говорится в обращении УНП к НРУ, принятом сегодня центральным проводом партии.

В обращении отмечено, что «сегодня существует реальная угроза использования имени Народного Руха Украины – для «освящения» деятельности против Украины».

«Мы ни при каких условиях не могли представить, чтобы Рух или УНП стали сообщниками политических сил, которые голосуют за предоставление русскому языку статуса официального; не признают военной агрессией вторжение российских войск на территорию суверенной Грузии; работают на передачу украинских стратегических предприятий в частную собственность исключительно российскому капиталу; распоряжениями главы правительства блокируют возможности Украины получать по нефтепроводу «Одесса-Броды» энергоносители из других стран, кроме России; фактически санкционируют монополию газового рынка российскими компаниями; не воспринимают идеи установления рыночной цены за базирование в Крыму Черноморского флота Российской Федерации... Но, судя по последним заявлениям руководства Народного Руха Украины, это может стать реальностью – НРУ серьезно рассматривает возможность вхождения в БЮТ, который отличился перечисленными выше действиями», - говорится в обращении УНП к членам Руха.

В документе отмечается, что «идеологические партии в Украине ведут неравную борьбу с олигархическими мегаблоками», и «в этих условиях присоединение НРУ к БЮТ, а, следовательно его усиление, - это конъюнктурный обмен авторитета уважаемой политической силы с многолетней историей на несколько мест в списке временного образования – избирательного блока», - убеждены члены УНП.