Кучма за роспуск парламента, но Ющенко на выборах не поддержит

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА поддерживает решение нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов.

Об этом идет речь в комментарии экс-главы государства, текст которого размещен на его персональном веб-сайте.

«Считаю, что назначение досрочных выборов является правильным шагом. Я не верю коалициям, выстроенным без идеологической составляющей», - сказал Л.КУЧМА.

По его словам, ситуация, сложившаяся во время переговорного процесса относительно возобновления демократической коалиции, вынудила В.ЮЩЕНКО пойти на назначение досрочных выборов. «Даже вернув назад демократическую коалицию между БЮТ и «Нашей Украиной» при тех отношениях между Президентом и премьер-министром, когда они не политические партнеры, а политические враги, кроме негатива для страны, ничего не было бы. Рассматривались также объединения с ЛИТВИНОМ, но они не видели его партнером», - сказал Л.КУЧМА.

Также экс-президент высказался против создания коалиции между БЮТ и Партией регионов. «У них нет общей идеологии. Такая коалиция могла существовать только в интересах достижения власти и бизнеса, но не на пользу Украине», - отметил он. При этом Л.КУЧМА добавил: «Все понимают, что идет борьба не за Украину – идет борьба за власть... Думаю, люди сделают оценку во время этой избирательной кампании».

В то же время экс-президент отметил, что он еще не определился, за какую политическую силу будет голосовать на досрочных выборах. «ЮЩЕНКО не буду поддерживать на выборах, потому что политика, которую он проводил, была не на пользу Украине. Возьмите сначала – разрыв отношений с Россией. Что мы от этого выиграли?», - спрашивает Л.КУЧМА. Он отметил, что в ЕС на Россию смотрят как на важного политического игрока и стратегического партнера. «Для ЕС Россия является стратегическим партнером, третий рынок после ЕС и США, на треть Европа зависит от энергоносителей», - сказал Л.КУЧМА.

Кроме того, бывший президент раскритиковал категорическую позицию В.ЮЩЕНКО во время российско-грузинского конфликта. «Ни один серьезный политический лидер Европы не ринулся поддерживать Грузию. Даже Николя САРКОЗИ опять на весь мир сказал, что Грузия первая напала на Южную Осетию», - напомнил Л.КУЧМА. Он убежден, что Украине следовало занять позицию посредника в решении конфликта.

Также Л.КУЧМА высказался за смену политической элиты в стране. «Хотелось бы, чтобы в политике появлялись новые люди. Не стоит тасовать те же карты, из тех же политиков», - сказал он.

Серьезные политические перспективы, по мнению Л.КУЧМЫ, имеет Владимир ЛИТВИН. «В последнее время он доказал, что взвешенный политик, не бросается из стороны в сторону», - отметил экс-президент.

Он также выделил председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА. «Я думаю, что у нас есть молодые политики. Мне нравится ЯЦЕНЮК. Он еще слишком молодой политик и делает некоторые ошибки, он думает, что взял уже быка за рога. Думаю, у него большое будущее. Таких людей следует поддерживать и растить политическую элиту из таких, как ЯЦЕНЮК», - сказал Л.КУЧМА.

По его мнению, хорошее политическое будущее имеет также и народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.