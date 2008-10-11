БЮТ инициирует внеочередное заседание Совета судей

Блок Юлии Тимошенко инициирует проведение внеочередного заседания Совета судей Украины.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, на этом заседании БЮТ требует рассмотреть два вопроса. В частности, о незаконном освобождения главой государства судьи Окружного административного суда Киева Владимира КЕЛЕБЕРДЫ, поскольку он якобы не имел полномочий рассматривать иск БЮТ, касающийся указа Президента о роспуске Верховной Рады.

«Этот судья был уволен Президентом незаконно, без какого-либо решения Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии», - сказал А.ПОРТНОВ.

Кроме того, он отметил, что вторым вопросом на заседании Совета судей должен стать вопрос увольнения председателя Высшего административного суда Украины Александра ПАСЕНЮКА за систематические нарушения в работе и давлении на суды.

Как сообщил УНИАН источник в Совете судей, в настоящее время в этом органе рассматривается вопрос о проведении внеочередного экстренного заседания на будущей неделе.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева приостановил действие указа Президента Украины №911/2008 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Соответствующее решение было принято судом в рамках административного иска БЮТ к Президенту и Центральной избирательной комиссии.

Президент своим указом №921 от 10 октября освободил от должности судью Киевского окружного административного суда Владимира КЕЛЕБЕРДУ.

В Секретариате главы государства заявили, что В.КЕЛЕБЕРДА не имел полномочий рассматривать иск БЮТ.