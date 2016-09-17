Порошенко на встрече с Жемчуговым и Супруном заявил, что их освобождению из плена способствовали его переговоры с Путиным

Как передает корреспондент УНИАН, освобожденные из плена боевиков Жемчугов и Супрун прибыли в Научно-практический центр профилактической и клинической медицины Государственного управления делами, где их встретил Порошенко.

В своей речи Порошенко отметил, что домой возвращены настоящие Герои.

"Володя Жемчугова - настоящий Герой, человек, на которого постоянно давили тем, что "Украина о тебе забыла и за тебя никто не борется ...». Я хочу, чтобы сейчас услышал весь мир: мы своих не бросаем", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что, несмотря на давление, украинцы не сломались.

«Юра был и остается работником международной организации, и расчет был очень прост - ни мандат ООН, ни мандат ОБСЕ - никто не был способен защитить, если они решат запугать, затянуть, взять в плен, но ни Владимир, ни Юрий не сломались», - отметил глава государства.

Президент заявил, что освобождению из плена боевиков на Донбассе Владимира Жемчугова и Юрия Супруна способствовали его личные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Огромная многомесячная работа по возвращению украинских героев Володи Жемчугова и Юры Супруна, работа, в которой были задействованы и родные, и близкие, и жены, и вся наша (гуманитарная - УНИАН) группа в Трехсторонней контактной группе, и спецслужбы. И, безусловно, мои личные переговоры с Путиным привели к тому, что после длительного времени, когда нам не удавалось вытащить ни одного из украинских заложников, - отпустили двух очень знаковых людей", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, на Донбассе из плена боевиков были освобождены еще двое украинцев: Жемчугов и Супрун.

Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года.

Сотрудника ООН Супруна - с апреля текущего года.