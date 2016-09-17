СБУ показала фото освобожденных из плена украинцев: они уже на подконтрольной Киеву территории

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Они уже на украинской территории. Им будет оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По словам главы ведомства Грицака, освобождение украинских пленных является одним из главных приоритетов в деятельности Службы безопасности Украины.

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Как сообщал УНИАН, в середине июня представитель Украины в подгруппе с гуманитарным вопросам Трехстороннего контактной группы Ирина Геращенко заявляла, что Украина требует от боевиков немедленного освобождения тяжелораненого украинца Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза.

13 апреля 2016 года в представительстве ООН в Украине заявили о содержаниии боевиками в плену представителя миссии ООН Юрия Супруна, бывшего сотрудника СБУ, и призвали освободить его.