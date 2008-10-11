Онищук заявляет об отсутствии шансов отменить указ Президента

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК убежден в отсутствии у кого-либо шансов отменить указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели".

"Лично я считаю, что шансов отменить президентский указ о досрочном прекращении полномочий парламента нет", — сказал Н.ОНИЩУК.

При этом он отметил, что юрисдикция административных судов на такого рода акты не распространяется, а Конституционный Суд, скорее всего, откажет в конституционном производстве по этому вопросу.

Также Н.ОНИЩУК напомнил, что в соответствующем президентском указе 2007 года речь шла о досрочных выборах "в связи с неполномочностью Верховной Рады". "Это произошло, напомню, после того как более 150 депутатов сдали мандаты. Президент не прекращал полномочия парламента, парламент сам лишил себя полномочий", — сказал он.

В то же время Н.ОНИЩУК уверен, что досрочные парламентские выборы можно провести без Государственного реестра избирателей.

"Электронного реестра как документа нет, но есть списки избирателей, опираясь на которые можно провести выборы", — заявил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Суд также запретил ЦИК проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.