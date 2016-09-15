Геращенко: главы МИД Франции и Германии должны воочию увидеть, как боевики "подготовили" Донбасс к выборам

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала в своем Facebook.

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"Конечно, лучше бы, чтобы министры (во время визита - УНИАН) увидели картинки Донбасса не только возрожденного и восстановленного , но и ближе к линии фронта, где-то в Широкино и Авдеевке. Потому интересно услышать их мнение, как в Широкино проводить выборы и готовы ли они отправить туда граждан Германии и Франции наблюдателями. Но важно, что министры вообще выехали из Киева, значит, будем приглашать и в Широкино. Давить, что стоит своими глазами увидеть, как там все "подготовили" боевики до выборов", - написала она.

Кроме того, Геращенко заявила, что семьи заложников пришли в офис СММ ОБСЕ в Краматорске в надежде пообщаться с министрами, просить их освободить заложников , активизировать этот вопрос в "нормандском" формате, но "иностранные гости к ним не вышли, к сожалению".

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Франции Жан-Марк Эро и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 14-15 сентября находятся с рабочим визитом в Украине. Вчера главы французской и немецкой дипломатий в Киеве уже провели встречи с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. В четверг они совершили визит на Донбасс.

Министр иностранных дел Франции настаивает на необходимости принятия закона о выборах на Донбассе и предоставления особого статуса этому региону.