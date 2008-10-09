Литвин говорит, что указ Ющенко не повлиял на его сердцебиение

Лидер Блока Литвина, народный депутат Владимир ЛИТВИН считает, что уже сегодня можно спрогнозировать результаты досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Луганской области.

В частности, прогнозируя итоги предстоящих парламентских выборов, В.ЛИТВИН высказал мнение, что в Украине нет демократии, «ведь демократия - это когда ты не знаешь результатов до последнего дня, а уже сегодня можно утверждать, каким будет соотношение сил в Верховной Раде VII созыва».

«Думаю, что следовало бы отменить рейтинги как процесс манипуляции сознанием людей, если не отменить, то хотя бы сделать закрытыми. Люди хотят стоять рядом с сильным, и если заранее внушить, кто силен, то, идя на выборы, человек не думает, а голосует автоматически», - убежден он.

В.ЛИТВИН определил один из главных принципов нынешнего украинского политикума: «Там, где была крепкая дружба, возникает жестокая схватка».

Говоря о своей реакции на указ Президента Украины о роспуске Верховной Рады, В.ЛИТВИН отметил, что его «сердце учащенней биться не стало», и вчерашнее обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к украинскому народу было прогнозируемым.

«Процесс формирования коалиции показал, что Президенту она была не нужна. О какой коалиции может идти речь, если два первых лица государства обвинили друг друга в государственной измене. Заложниками же этой ситуации стали миллионы украинцев. Указ Президента означает лишь то, что власть доказала свою несостоятельность и то, что это команда не может работать эффективно. Теперь важно не допустить применения административного, информационного и финансового ресурсов с их стороны», – отметил В.ЛИТВИН.

Он считает, что перед избирательной кампанией власть должна отчитаться перед народом. По его мнению, должна быть проведена инвентаризация государственного имущества – всего того, что от нее осталось.

«К сожалению, уцелевшие остатки государственной собственности выдаются за достижения, которые подаются не в единицах продукции, а в денежном эквиваленте, с учетом нынешней инфляции все сводится на нет», - отметил В.ЛИТВИН.

По его мнению, если говорить о роспуске Верховной Рады, то его просто не могло быть - нельзя распустить то, чего не существует. «С 2006 года в Украине Верховной Рады нет, и если раньше учитывались мнения и пожелания всех депутатов и фракций, то в последние два года никто никого не хочет слушать и слышать. Не было попыток найти компромисс. Все говорили о призрачном всеукраинском счастье, но такого понятия в принципе нет. Политик должен ориентироваться на конкретные беды и проблемы. Я неоднократно пытался добиться улучшения положения в госпитале для спинальников в г.Саки, там проходят лечение 750 инвалидов (всего в Украине 35 тыс. инвалидов-колясочников), но крик о помощи не был услышан Верховной Радой», – сказал В.ЛИТВИН.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности парламента работать без коалиции, В.ЛИТВИН сказал: «Это было бы правильно, все регионы страны были бы слышны, голоса людей превратились бы в симфонию. Дополнение к этому должен был стать отказ о голосования на пропорциональной основе, голосование по партийным спискам – это антинародная избирательная система».