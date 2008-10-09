Кучма: Яценюк думает, что взял уже быка за рога

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА комментируя назначение досрочных парламентских выборов, высказался за смену политической элиты.

Как сообщили УНИАН в фонде “Украина”, об этом Л.КУЧМА заявил сегодня во время посещения Западной Украины.

«Считаю, что назначение досрочных выборов является правильным шагом. Я не верю коалициям, выстроенным без идеологической составляющей», – отметил он.

«Не стоит тасовать те же карты, из тех же политиков», - добавил Л.КУЧМА.

Среди представителей политической элиты Л.КУЧМА выделил председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА. «Я думаю, что у нас есть молодые политики. Мне нравится ЯЦЕНЮК. Он еще слишком молодой политик и делает некоторые ошибки, он думает, что взял уже быка за рога. Думаю, у него большое будущее. Таких людей следует поддерживать и растить политическую элиту из таких, как ЯЦЕНЮК», - сказал Л.КУЧМА.