Кучма поддерживает решение Ющенко

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА поддерживает назначение досрочных парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в фонде “Украина”, об этом Л.КУЧМА заявил сегодня во время посещения Западной Украины.

«Считаю, что назначение досрочных выборов является правильным шагом. Я не верю коалициям, выстроенным без идеологической составляющей», – отметил он.