Кучма поддерживает решение Ющенко
16:44, 09 октября 2008Политика
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Экс-президент посещает Западную Украину
Экс-президент Украины Леонид КУЧМА поддерживает назначение досрочных парламентских выборов.
Как сообщили УНИАН в фонде “Украина”, об этом Л.КУЧМА заявил сегодня во время посещения Западной Украины.
«Считаю, что назначение досрочных выборов является правильным шагом. Я не верю коалициям, выстроенным без идеологической составляющей», – отметил он.
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