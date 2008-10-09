Фракция БЮТ заблокировала трибуну и президиум ВР

В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв на 30 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв был объявлен после того, как в повестку дня был включен вопрос о рассмотрении законопроекта о внесении изменений в закон о выборах, автором которого является народный депутат от Партии регионов Елена ЛУКАШ.

За такое решение проголосовали 228 из 432 народных депутатов, зарегистрированных в зале. За данное решение голосовали 20 народных депутатов от Блока Литвина, 40 членов фракции НУ-НС, 168 членов фракции Партии регионов.

Сразу после этого голосования народные депутаты от БЮТ заблокировали трибуну и президиум парламента.

Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК пошутил, что теперь стало понятно, что парламент работает в нормальном режиме, поскольку «мы перешли в старый формат работы».

После этого был объявлен перерыв в работе парламента на 30 минут.