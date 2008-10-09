Кравчук: если Янукович строит из себя мать Терезу, то какого беса идти в ВР?

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК не понимает, что Януковичу с его "альтруизмом" понадобилось в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Прогнозируя по просьбе журналистов победителя президентских выборов, Л.КРАВЧУК выразил мнение, что основные игроки этих выборов уже определены. “Это, безусловно, действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО. Безусловно, будет Виктор ЯНУКОВИЧ, хотя он сейчас делает такие заявления типа матери Терезы – что он не хочет власти, что он вообще ничего не хочет, а я задаю вопрос, какого беса тогда идти в парламент? На трибуне кичиться или как, я не понимаю этого. Пойдет Юлия ТИМОШЕНКО и пойдет еще много - наберется список большой”, - заметил он. В то же время Л.КРАВЧУК убежден, что во втором туре будет “борьба двух” – Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА. “Вот за кого вы проголосуете, тот и будет Президентом”, - пошутил он, обращаясь к журналисту, задавшему вопрос.