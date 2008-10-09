БЮТ собирается позвать под свои знамена 26 депутатов НУ-НС

Заместитель председателя фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ считает, что БЮТ должен включить в проходную часть своего избирательного списка всех депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, которые подписались за возобновление демократической коалиции в парламенте шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам.

«Я уверен, что мы предложим каждому народному депутату из блока НУ-НС, которые подписались за решение о возобновлении коалиции с БЮТ, места в проходной части списка», - сказал он.

В то же время А.ПОРТНОВ отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

А.ПОРТНОВ также сообщил, что во время сегодняшнего заседания фракции БЮТ, которое состоится вечером, будет рассматриваться вопрос о возможной отставке Ю.ТИМОШЕНКО от должности премьер-министра.

Как сообщил корреспонденту УНИАН народный депутат из фракции НУ-НС Владимир АРЬЕВ, подписи за возобновление коалиции с БЮТ поставили 26 депутатов НУ-НС.