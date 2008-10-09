Народная Самооборона уже чурается собственного названия

«Народная самооборона» пока еще не определилась, в каком формате будет принимать участие в досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от НУ-НС, член депутатской группы «Народная самооборона» Владимир АРЬЕВ.

По его словам, окончательное решение на этот счет будет принято сегодня или завтра.

В.АРЬЕВ заметил, что на данный момент обсуждается несколько вариантов участия «Народной самообороны», в частности и в блоке с одной из демократических сил.

В то же время он заверил, что "Народная самооборона" ни при каких условиях не пойдет на выборы с «Нашей Украиной».

Более того, отметил народный депутат, члены "Народной самообороны" склоняются к тому, чтобы не принимать участия в досрочных выборах под названием «Народная самооборона», поскольку это очень тесно переплетается и связывается с партией «Наша Украина».

Как сообщал УНИАН, сегодня депутат от НУ-НС Ксения ЛЯПИНА, в частности, заявила, что политсовет «Нашей Украины» склоняется к тому, чтобы идти отдельно на досрочные выборы, поскольку затем значительно легче создавать фракцию, «а не собирать людей, каждый из которых думает что-то свое».