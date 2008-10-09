А Тимошенко сказала спасибо работникам почты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поблагодарила работников почты за помощь во время выполнения правительственной программы по возвращению средств вкладчикам Сбербанка СССР.

Об этом идет речь в приветствии главы правительства по случаю Всемирного дня почты, сообщает управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

“Вы проявили мужество и неравнодушие, когда приносили людям из западных регионов компенсации за имущество, утраченное в результате нынешней стихии. Тогда и сейчас вы были своеобразным мостиком между Правительством и гражданами. Теперь, во время сложной политической ситуации, благодаря вашему труду, я узнаю о большой поддержке нашего правительства людьми. Ежедневно я получаю сотни писем от граждан из самых отдаленных уголков Украины”, - говорится в приветствии.

“В них и самые откровенные слова поддержки, и боль, и обеспокоенность, предложения и нарекания. Все это вдохновляет на труд, открывает второе – третье - четвертое дыхание...”, - отмечает премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала труд почтальонов героическим. “Несмотря на времена года, в снег и дождь, вы несете людям добрые весточки от близких, где бы они ни были”, - заметила премьер.

“Ежедневно миллионы наших соотечественников отправляют и получают письма, телеграммы, бандероли, посылки, пользуются услугами почты. Почтальоны ежедневно дают гражданам возможность узнавать о событиях в стране и мире из газет и журналов”, - говорится в приветствии.

По словам премьера, даже сегодня, во времена, когда весь мир живет по высоким технологиям, и почтовую переписку заменили Интернет и телефон, работники почты для многих людей остаются помощниками в общении с окружающим миром, родными и близкими. “На протяжении последних десятилетий мир стремительно изменился, уже никого не удивишь звонками из-за океана или электронными письмами. Однако огромную радость вызывают письма, написанные от руки, открытки и телеграммы, которые приносите вы. Убеждена, что прекрасная традиция переписки не только сохранится, но и получит новую жизнь”, - подчеркивает Ю.ТИМОШЕНКО.