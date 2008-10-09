Андриевский назвал две причины нынешнего кризиса

Украинская селянская демократическая партия в ближайшее время определится с форматом участия в досрочных парламентских выборах. Об этом в интервью журналистам заявил лидер этой политической силы Дмитрий Андриевский. По его словам, главной миссией участия УСелДП в выборах станет обновление политической элиты Украины.

«Причин нынешнего кризиса две, - считает политик. – Во-первых, это борьба собственных амбиций нынешних кормчих государства, а во-вторых - их тотальное неумение быть эффективными менеджерами и государственными управленцами. Именно поэтому Украинская селянская демократическая партия твердо стоит на позиции необходимости радикального изменения политической элиты страны».

По убеждению Дмитрия Андриевского, лишь новое поколение политиков способно провести в Украине все необходимые реформы, которые выведут страну на один уровень с ведущими странами мира.

Отвечая на вопрос с кем будет блокироваться партия, Андриевский отметил, что руководящие органы УСелДП уже длительное время проводят консультации и переговоры с возможными союзниками на будущих парламентских выборах.

«Партия определится в ближайшее время, - сообщил он журналистам. - В ноябре мы проведем съезд, на котором окончательно зафиксируем формат участия в выборах в Верховную Раду».

Дмитрий Андриевский является Председателем Украинской крестьянской демократической партии и депутатом Киеврады от Блока Виталия Кличко.