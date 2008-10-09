Янукович думает, что помаранчевым и мебельной фабрики мало будет

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что решение о роспуске парламента ударит по действующей власти.

Об этом он сказал в обращении к народу, которое транслировали центральные телеканалы.

“Это удар колокола, который звонит по действующей власти. Власть поставила страну на грань банкротства. Выяснять, кто в этом виноват, нет смысла ”, - отметил он.

По словам лидера Партии регионов, виновата вся “оранжевая команда”. Он обвинил их в экономических неурядицах страны и обесценивании сбережений граждан.

“Доведя страну до руины, нынешняя власть второй раз толкнула общество к очередным внеочередных парламентским выборам”, - сказал он. В.ЯНУКОВИЧ заметил, что Партия регионов была против такой политики и предлагала договариваться, но не ради должностей, а ради улучшения жизни людей. “Однако оранжевых интересовали лишь кресла. Им нужно столько властных кресел, что не хватит целой мебельной фабрики”, - сказал он.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что его партия как ответственная политическая сила будет объединять общество после выборов не вокруг партийных цветов, а вокруг программ улучшения жизни людей.