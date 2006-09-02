Почему в Министерстве обороны так никого и не посадили...

Ни одно серьезное должностное лицо Министерства обороны Украины, причастное к коррупционным действиям, до сих пор не посажено за решетку. Хотя достаточно было бы одного показательного примера. Так считает глава оборонного ведомства Анатолий ГРИЦЕНКО.

„Как только что-либо мне становится известно о фактах коррупции – независимо от того, кем они совершены, все материалы немедленно передаются в контрольные органы и Генеральную прокуратуру”, - заявил министр сегодня во время встречи с журналистами во Львове.

По словам А.ГРИЦЕНКО, за год и восемь месяцев он передал в Генеральную прокуратуру Украины сотни документов, «свидетельствующих о фактах серьезных нарушений в Вооруженных Силах Украины».

«К сожалению, ни одно должностное лицо Минобороны, ни один полковник или генерал, фигурирующие в этих документах, не привлечены к уголовной ответственности и не отбывают наказания за решеткой. И этот сигнал не позволяет ускорить борьбу с коррупцией», - отметил А.ГРИЦЕНКО и добавил, что он, как министр и как человек, воспринимает коррупцию как самое большое проявление несправедливости.