Ющенко объявил роспуск парламента (текст обращения)

Президент Украины Виктор Ющенко объявил роспуск парламента - Верховной Рады Украины - и проведение внеочередных выборов.

Текст обращения Виктора Ющенко к украинскому народу

"Уважаемый Украинский народ,

Дорогие соотечественники

Я буду говорить просто и откровенно.

2 сентября 2008 года в украинском парламенте де-факто была сформирована новая коалиция Блока Юлии Тимошенко, Партии регионов и партии коммунистов.

Эта коалиция настойчиво работала тридцать дней. Сформировала руководство парламента Украины, формировала ежедневный план работы украинского парламента, приняла достаточно много законов, значительная часть которых были не конституционными, по моему глубокому убеждению, не украинскими и не демократическими, что вынуждало меня часть данных законов ветировать.

События второго сентября и те решения, которые были приняты в парламенте, безусловно, сделали невозможным существование демократической коалиции. И 3 сентября, де-юре, было объявлено о развале коалиции.

Это - факт. Безусловно, он намного сложнее, чем представляется.

Нам нужно еще много-много раз возвращаться ко 2 сентября 2008 года и дать полный ответ, чтобы это понял каждый человек, что тогда происходило в парламенте и за спиной тогдашней действующей коалиции.

2 сентября, в сущности, началась попытка демонтажа Украины и наших ценностей.

Баланс власти. Национальная безопасность. Политический курс. Язык. Это все стало мишенью специальных договоренностей.

Демократическую коалицию, убежден, глубоко убежден, разрушило одно - человеческая амбиция. Личная амбиция одного человека. Жажда к власти, расхождение в ценностях, в преобладании личных интересов над национальными.

Коалиционное соглашение и коалиционные договоренности разрушены, экономические реформы не проводятся, избирательные расчеты переросли в тотальный социальный популизм, который привел к самой высокой в Европе инфляции и снижению социальных стандартов - заработной платы, пенсии и многих других социальных программ.

Во время потенциальных внешних опасностей в ход были запущены неукраинские сценарии - бесхребетные, и по сущноству враждебные.

Видим и другую опасную, извне занесенную тенденцию - покушение на раскол в национально-демократических силах. Это - гвоздь, который сознательно забивают в наше тело.

Сам Блок Юлии Тимошенко стал заложником своих лидеров. Потому что в жертву они готовы принести все - язык, безопасность, нашу европейскую перспективу.

Я очень хочу, чтобы вы меня правильно поняли.

Проблема - не в конфигурациях политических сил.

Проблема - в решениях, которые несут угрозу Украине.

В этом - момент истины.

Конституция отвела тридцать дней для формирования коалиции. Пользуясь конституционным правом, я продлил этот срок еще на 5 дней.

Я готов принять любую законную коалицию и ее государственные решения.

Впрочем, картина - очевидна. Одни, подорвав демократическую коалицию, делают вид святой невинности. Другие говорят, что они посредники, которые ждут непонятных сигналов. Третьи в мутной воде ищут свою политическую или людскую выгоду.

По состоянию на 8 октября 2008 года, я не получил предложений ни одной политической силы о формировании коалиции большинства, соглашение бы о которой подписало больше 225 народных депутатов Украины.

Значит, в ситуации, когда парламентские силы завели свою работу в тупик, слово должен сказать Украинский народ.

Согласно Конституции Украины, я объявляю о прекращении деятельности Верховной Рады шестого созыва и проведении досрочных парламентских выборов.

Голосование пройдет демократично и законно.

Нас пытались повернуть назад.

Как и год назад, так и сейчас я стою на защите нашей перспективы. Я призываю к активизации всех украинских избирателей, всех мыслящих людей, всех украинских граждан и всех украинских патриотов.

Решение, безусловно, - за вами. За вами - наивысшая в этом государстве ответственность, поскольку именно вы избираете во власть украинских политиков. Взвесьте свое решение.

За этим решением - перспектива Украины".