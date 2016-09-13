Россия собирается "обосновать" аннексию Крыма с помощью "международного права"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Разумеется, это (иски Украины) известно из сообщений СМИ и заявлений официальных представителей Киева. Здесь, безусловно, Россия будет использовать весь инструментарий международного права для оппонирования таким искам и защиты своих интересов», - сказал Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, будет ли РФ выполнять решения международных судов в пользу Украины по таким искам, он подчеркнул: «На этот вопрос не могу ответить, будет иск - будут определены юридические контрдействия».

Как сообщал УНИАН, 22 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что международный суд по нарушению РФ суверенных прав Украины в водах вокруг временно оккупированного Крыма начнется в ближайшие недели.

7 августа министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина подготовила в Международный суд ООН в Гааге очередной межгосударственный иск против России из-за агрессии на Донбассе и аннексии Крыма. Также он напомнил, что Украина ранее уже подала в Гаагский суд иски против РФ. "И один, и второй иск подан, и не только в Гаагу. У нас несколько межгосударственных исков в Европейский суд по правам человека – их уже пять. В Международный уголовный суд подано заявление Украины и по событиям на Майдане, и по поводу событий на Донбассе и в Крыму. Также мы помогаем простым украинцам, которые пострадали от оккупации Донбасса и аннексии Крыма, готовить индивидуальные иски – их более 2 тысяч было подано в Европейский суд", - отметил Петренко.