Открытость власти стремительно падает (мониторинг УНИАН)

В августе интегрированный индекс прозрачности власти в Украине, который определяет УНИАН, продолжил снижение по сравнению с июлем и июнем этого года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 4 фокус-групп, проведенных УНИАН в рамках проекта “УНИАН – Прозрачная власть”, который реализуется при содействии Фонда развития украинских СМИ Посольства США в Украине

В августе этот индекс составлял 3,78 балла, в то время, как в июле он составлял 4,075 балла, а в июне - 4,9 балла.

Среди 20 центральных органов власти, уровень прозрачности которых определяется в ходе опросов, лишь один орган власти продемонстрировал незначительный рост индекса по сравнению с июлем – Совет национальной безопасности и обороны. В августе его индекс прозрачности составлял 3,05, в то время, как в июле – 3,0.

Еще у одного центрального органа власти уровень прозрачности не изменился – Верховная Рада Украины (4,5 в августе и 4,5 в июле).

Среди центральных органов власти наибольшее снижение индекса наблюдается у Кабинета Министров – с 4,3 в июле до 3,53 балла в августе.

Среди министерств и ведомств наибольшее снижение индекса прозрачности у Министерства финансов - с 4,8 в июле до 3,77 балла в августе, Министерства экономики – с 4,6 балла в июле до 3,96 балла в августе и Министерства охраны окружающей природной среды – с 4,1 балла в июле до 3,52 балла в августе.

Уровень прозрачности центральных институтов власти в августе составлял:

Верховная Рада Украины – 4,5 балла (в июле – 4,5)

Национальный банк Украины – 4,,33 (в июле – 4,5)

Президент Украины и Секретариат Президента – 3,98 (в июле – 4,2)

Кабинет Министров Украины – 3,53 (в июле – 4,3)

Совет национальной безопасности и обороны Украины – 3,05 (в июле – 3,0).

Интегрированный индекс прозрачности министерств и центральных органов власти со специальным статусом в августе составлял (по уровню его снижения):

Министерство иностранных дел – 4,61 балла (в июле – 4,8)

Министерство обороны – 4,44 (в июле – 4,7)

Фонд государственного имущества – 4,26 (в июле – 4,3)

Министерство юстиции – 4,25 (в июле – 4,5)

Министерство внутренних дел – 4,05 (в июле – 4,4)

Министерство экономики – 3,96 (в июле – 4,6)

Министерство финансов – 3,77 (в июле – 4,8)

Пенсионный фонд – 3,67 (в июле – 3,9)

Антимонопольный комитет – 3,6 (в июле – 4,0)

Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 3,59 (в июле – 3,7)

Министерство здравоохранения – 3,54 (в июле – 3,9)

Министерство охраны окружающей среды – 3,52 (в июле – 4,1)

Государственная налоговая администрация – 3,27 (в июле – 3,7)

Государственная таможенная служба – 3,25 (в июле – 3,4)

Министерство топлива и энергетики – 2,85 (в июле – 3,2).

Для определения интегрированного индекса открытости центральных органов власти были опрошены 4 фокус-группы.

Индекс-1 определили эксперты - экономисты, политологи, социологи, работники аналитических центров, то есть люди, которые профессионально работают с информацией об органах власти, контактируют со структурами власти непосредственно, следовательно, могут оценить степень их открытости, ответственности и подотчетности обществу.

Индекс-2 определялся как среднеарифметическое всех оценок, данных членами фокус-группы журналистов на основании четырех критериев: оперативность и объективность информирования СМИ пресс-службой ведомства; прозрачность и демократичность для СМИ условий аккредитации; доступность для СМИ руководителей ведомства и его специалистов; системность информирования СМИ, а через них – подотчетность общественности (наличие регулярных брифингов, организация посещений ведомства журналистами и тому подобное).

Индекс-3 определялся как среднеарифметическое всех оценок во время заочного электронного голосования посетителей сайта УНИАН.

Индекс-4 определялся по результатам ежемесячного социологического опроса 1500 киевлян.

Интегрированный индекс открытости центральных органов власти определялся с помощью всех четырех индексов-оценок по формуле: Инд.-интегр. = (Инд.-1 х 1,2 + Инд.-2 х 1,1 + Инд.-3 х 1,0 + Инд.-4 х 1,0):4. То есть, коэффициенты повышают значение оценок экспертов (в 1,2 раза, то есть на 20%) и журналистов (в 1,1 раза, то есть на 10%), по сравнению с более субъективными оценками прохожих и пользователей Интернет.