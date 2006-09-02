Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ удивлен тональностью заявлений Секретариата Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал журналистам в субботу.

«Меня, вообще говоря, удивляет тональность заявлений о том, что якобы Секретариат (Президента - УНИАН) готовится очень серьезно изучать бюджет и, что Президент может не подписать Закон о бюджете, если он будет не устраивать Секретариат Президента», - сказал первый вице-премьер-министр.

По его словам, по поводу ряда некорректных высказываний со стороны Секретариата «возникают определенные вопросы», которые будут обсуждаться с Президентом после его выхода из отпуска.

Как сказал Н.АЗАРОВ: «Я не могу не отметить, что, на мой взгляд, иногда искуственно нагнетаются достаточно второстепенные вопросы». Как пример он назвал шум, который поднялся вокруг внесения изменений в регламент Кабинета Министров. «Эти изменения были подготовлены еще правительством ЕХАНУРОВА», - сказал Н.АЗАРОВ, - «И, поэтому, когда Секретариат Президента инициировал такую шумную реакцию, кроме недоумения, по крайней мере, у меня, это ничего не могло вызвать».

Он отметил, что правительство готово для нормальной работы с Президентом, и оно готово действовать в этом направлении.