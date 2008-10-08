Симоненко на консультациях понял одно: Президент - «странный человек»

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО так и не понял, планирует ли Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня подписать указ о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам после завершения консультаций у Президента П.СИМОНЕНКО заметил, что не было настоящей дискуссии в ходе этих консультаций.

Отвечая на вопрос, планирует ли Президент сегодня подписать указ о роспуске парламента, П.СИМОНЕНКО посоветовал спросить об этом у Президента. «Это вопрос не ко мне, это вопрос к Президенту. Президент поставил задание: вносите изменения в государственный бюджет (по поводу финансирования выборов), а я тогда подумаю, будут выборы или не будут», - сказал П.СИМОНЕНКО.

В то же время, он отметил, что глава государства «у нас странный человек, говорит одно, а делает совсем другое, поэтому я не знаю, что он сделает в ближайшее время».

Кроме того, П.СИМОНЕНКО рассказал о своем впечатлении от консультаций. «Как таковых консультаций не было. Не шла речь о реальной ситуации в государстве и организации работы всех ветвей власти. Президент занимается политическими финтифлюшками», - сказал он.

По мнению лидера КПУ, главная проблема сегодня в Украине – это неспособность власти во главе с Президентом организовать работу в государстве.

П.СИМОНЕНКО заявил, что после консультаций у него усилилась позиция по поводу необходимости начала процедуры импичмента Президента.

Также, отвечая на вопрос журналистов, П.СИМОНЕНКО выразил уверенность в том, что Президент готовится к организации «чрезвычайно глубоких» фальсификаций на досрочных парламентских выборах.

Кроме этого, по словам лидера коммунистов, во время консультаций В.ЮЩЕНКО отметил, что является очень профессиональным экономистом и поэтому убежден, что мировой финансовый кризис не зацепит Украину, хотя сам П.СИМОНЕНКО считает, что Украина должна как можно быстрее отреагировать на те негативные тенденции, которые сейчас происходят в мире. Но, по словам лидера КПУ, Президент на это не способен.