Порошенко - послам G7 и ЕС: санкционное давление на РФ должно сохраняться до полного восстановления суверенитета Украины

Об этом он заявил во время встречи с послами стран «Большой семерки» и Европейского Союза, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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Отмечается, что глава государства подтвердил, что Украина остается твердым сторонником политико-дипломатического урегулирования ситуации на Донбассе. Он отметил, что на нынешнем этапе главные усилия должны быть направлены на обеспечение выполнения российской стороной Минских договоренностей в части безопасности.

«Санкционное давление на Москву демонстрирует свою эффективность и должно сохраняться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства», - подчеркнул президент Украины.