Интерпол изучает жалобы адвокатов Януковича по пяти эпизодам

Об этом рассказал руководитель Рабочего аппарата Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя в интервью "Сегодня".

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"По экс-президенту было несколько эпизодов - Межигорье, Сухолучье, другие. Янукович и его адвокаты обжаловали запросы. Материалы находятся в комиссии по контролю за файлами и суде Лиона, по месту нахождения генсекретариата", - сказал он.

"После исключения эпизода по Майдану осталось пять. Какими будут решения, сказать трудно. На уровне Интерпола предвзятости, волокиты нет. Процедура изучения продолжается", - добавил Неволя.

По возможности передвижения Януковича, Неволя отметил: "Оценивая ситуацию только с наличием или отсутствием доступа к его файлам в базе данных Интерпола, получается, что перемещаться имеет право".

В то же время он добавил, что любая страна могла внести эту фамилию в свои внутренние учеты. "И при пересечении границы Януковича могут задержать", - сказал он.