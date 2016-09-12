Пойманному на взятке замглавы Киевской ОГА назначили залог в 1 миллион гривень (видео)

Такое решение принял Печерский районный суд Киева.

Сам он сегодня на заседании обладминистрации, которое состоялось под председательством Льва Парцхаладзе, подал ходатайство, чтобы его отстранили от службы, создали рабочую группу и проверили работу и его, и подчиненного ему департамента.

Читайте такжеГлава НАБУ: с делом задержанного на взятке заместителя председателя Киевской ОГА могут возникнуть проблемыКак сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 9 сентября был задержан заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Игоря Любко, который требовал и получил 200 тыс. грн. взятки.

«По версии следствия - Любко совместно с губернатором Мельничуком месяц назад получили неподтвержденную информацию относительно того, что руководителем Департамента АПК области выплачено сумму в размере 15 млн грн фермерам в качестве компенсации за бюджетной программой, поскольку по их пониманию такая сумма без отката выплачена быть не могла, начали требовать часть средств, которые якобы получила указанное руководитель департамента, угрожая увольнением. В дальнейшем последняя нашла другое место работы, о чем сообщила руководителям», - отметил Аваков.