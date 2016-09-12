Об этом в эфире канала ZIK сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

По словам Холодницкого, сейчас расследуется ряд уголовных производств о причастности к коррупционным злодеяниям около 10 народных депутатов.

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Однако никаких имен он не назвал, объясняя это тайной следствия.

"Существует ряд уголовных производств, где действительно собирается информация о причастности тех или иных действующих нардепов к определенным коррупционным схемам. Среди них есть депутаты, принадлежащие к различны САП собирает информацию о причастности к коррупции ряда народных депутатов - Холодницкий

Как сообщал УНИАН, ГПУ внесет представление на лишение неприкосновенности некоторых депутатов после внесения изменений в Регламент ВР, которые сделают невозможным их побег.