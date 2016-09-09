"Вы увидите новые фамилии": ГПУ анонсировала снятие неприкосновенности с нескольких депутатов (видео)

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает 5 канал.

"Как только мы обеспечим принятие тех или иных поправок в Регламент Верховной Рады, которые сделают невозможным, скажем, выезд народного депутата после подачи на него ходатайство о задержании, снятии депутатской неприкосновенности, вы увидите новые фамилии", – отметил он.

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Енин добавил: "Генеральная прокуратура не является субъектом законодательной инициативы, но тем не менее мы активно работаем с депутатским корпусом в этом направлении".

Ранее СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура Украины готовит представление в парламент на лишение депутатской неприкосновенности нардепа "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.