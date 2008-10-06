Чорновил: Партия регионов легла под структуры Ющенко

Народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ заявляет, что его выход из Партии регионов является прелюдией к финалу политической карьеры.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции он, в частности, отметил, что главный мотив выхода из рядов Партии регионов связан с его «ультражесткой критикой партии и тем, что Партия регионов, в сущности, легла под президентские структуры».

«Это достаточно личное. Есть какие-то вещи, в которых я не смог стать политиком. У нас политика довольно циничной, я этого не умею делать. То, что мне пришлось делать в последнее время, дошло для меня до крайней черты, за которой начинаю чувствовать себя стыдно. Мне стыдно ходить в Верховную Раду, на пресс-конференции и объяснять, оправдывать то, во что я не верю», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Говоря в связи с этим о своих планах на будущее, Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что продолжит свою деятельность как народный депутат, «пока эта Верховная Рада будет существовать». Вместе с тем, по его словам, «некуда сейчас идти в политике, нужно отходить - и где-то в стороне».

Т.ЧОРНОВИЛ также сказал, что является «достаточно неплохим специалистом в области международного права» и хочет в этой научной сфере написать диссертацию, а также «наконец выучить английский язык».