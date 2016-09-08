Высший совет юстиции внесет представление в ВР об отставке 78 судей

Об этом сообщает пресс-служба ВСЮ. Всего ВСЮ рассмотрел 92 заявления судей об увольнении по общим обстоятельствам, а именно: в отставку – 85, по собственному желанию – 2, в связи с достижением 65 лет – 3, в связи с истечением срока, на который назначен, – 2.

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Остальные заявлений оставлены без рассмотрения в связи, в том числе, с отзывом поданных ранее заявлений или увольнением судей 8 сентября.

Также ВСЮ решил внести представление президенту Украины об увольнении судей в связи с истечением срока, на который они назначены: Елены Исаевской – с должности судьи Печерского районного суда города Киева (срок назначения истек 6 августа 2015 года), и Олега Крикливого – с должности судьи Приморского районного суда города Одессы. У судьи Крикливого срок пребывания на должности судьи истекает 23 января 2017 года, однако он 19 июля 2016 года в Высшую квалификационную комиссию судей Украины подал заявление о том, что не желает продолжать работу в должности судьи.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября ВР уволила около 500 судей, которые написали заявления об отставке.