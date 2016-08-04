ВСЮ внесет в Верховную Раду представление об увольнении 229 судей в отставке
16:53, 04 августа 2016Политика
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Высший совет юстиции принял решение внести представление в Верховную Раду Украины об увольнении 229 судей в отставке.
Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВСЮ.
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Высший совет юстиции рассмотрел 241 заявление судей об увольнении по общим обстоятельствам, а именно: в отставку – 238, по собственному желанию – 1, в связи с достижением 65 лет – 2.
«По результатам рассмотрения Высший совет юстиции принял решение внести представление в Верховную Раду Украины об увольнении в связи с подачей заявлений об отставке в отношении 229 судей», - говорится в сообщении.
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