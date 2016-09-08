В Раде зарегистрировали проект заявления из-за решения Сената Польши о Волынской трагедии

Авторами этого проекта постановления являются, в частности, лидеры фракций парламента БПП Игорь Грынив, “Народного фронта” - Максим Бурбак, “Самопомочи” Олег Березюк, “Батькивщины” - Юлия Тимошенко, Радикальной партии - Олег Ляшко.

В проекте заявления говорится, что ВР “с сожалением, разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение Сената и впоследствии принятие Сеймом Республики Польша постановления от 22 июля 2016 года «По увековечению памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой в 1943-1945 годах», которым дана политически и юридически некорректная оценка трагических страниц украинско-польской истории, касающихся событий на Волыни”.

В заявлении говорится, что парламент Украины считает “установление Сеймом Республики Польша «Национального дня памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой в 1943-1945 годах» проявлением политизации трагических страниц украинско-польской истории”.

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ВР считает, что принятие парламентом Польши указанных постановлений поставило под угрозу политический и дипломатический потенциал и усилия двух государств и народов, направленные на взаимное прощение, примирение и увековечение памяти невинных жертв: украинцев и поляков.

Также ВР осуждает односторонние действия Сената и Сейма Республики Польша, направленные на пересмотр положительных результатов сотрудничества, которые были достигнуты во время конструктивного украинско-польского диалога за последние десятилетия.

В связи с этим ВР призывает польских коллег прекратить политизацию трагических страниц украинско-польской истории и сосредоточить усилия на конструктивном построении взаимоотношений между Украиной и Польшей для укрепления партнерства в демократической Европе на основе европейских ценностей.

Как сообщает корреспондент УНИАН, проект постановления сейчас рассматривает комитет ВР по иностранным делам.

После принятия решения комитета на вечернем заседании ВР, как отметил председатель ВР Андрей Парубий, этот проект постановления может быть рассмотрен и принят парламентом Украины.