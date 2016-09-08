Генпрокуратура получила подтверждение ареста Каськива в Панаме (видео)

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook.

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«Только что получили по каналам Интерпола официальное подтверждение ареста Владислава Каськива в Панаме», - заявил он.

«Главный урок этой истории - дешевые понты дорого обходятся наглому любителю селфи», - добавил Енин.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

В конце марта этого года Каськива был объявлен в розыск по делу о хищении государственных средств в 2012-2013 годах (7,5 млн грн) по заключенному Каськивым договору об оказании рекламных услуг. По данным ГПУ, Каськив разыскивается за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

20 августа заместитель генпрокурора Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

В блоге на сайте «Украинской правды» сам Каськив написал, что он не объявлялся в розыск Интерполом.

25 августа пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил в Facebook, что рабочий аппарат украинского бюро Интерпола не получал информацию о задержании Каськива в Панаме.

8 сентября заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что в ГПУ поступила пока неофициальная информация от правоохранительных органов Панамы о задержание Каськива, и максимум через два-три месяца он будет экстрадирован в Украину.