Выборы Госдумы РФ в оккупированном Крыму: Рада планирует обратиться к парламентам мира (прямая трансляция)
Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит проект постановления об обращении к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям относительно проведения выборов в Госдуму РФ на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня парламент будет рассматривать вопросы избрания и увольнения судей, а также назначения внеочередных местных выборов.
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Планируется принять решение относительно закона о Едином государственном реестре военнообязанных.
Также народные депутаты планируют рассмотреть большое количество законопроектов по дерегуляции и децентрализации.
Кроме того, будет рассматриваться вопрос об обеспечении соблюдения правил въезда в Украину, включая временно оккупированную территорию, и выезда из нее.
Депутаты сегодня также рассмотрят вопрос о внесении изменений в некоторые законы относительно ограничения использования медийной продукции государства-агрессора.