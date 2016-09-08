Выборы Госдумы РФ в оккупированном Крыму: Рада планирует обратиться к парламентам мира (прямая трансляция)

10:09, 08 сентября 2016
Политика
3768 0

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит проект постановления об обращении к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям относительно проведения выборов в Госдуму РФ на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня парламент будет рассматривать вопросы избрания и увольнения судей, а также назначения внеочередных местных выборов.

Читайте такжеРада переименовала два села в Черниговской и Одесской областях

Планируется принять решение относительно закона о Едином государственном реестре военнообязанных.

Также народные депутаты планируют рассмотреть большое количество законопроектов по дерегуляции и децентрализации.

Кроме того, будет рассматриваться вопрос об обеспечении соблюдения правил въезда в Украину, включая временно оккупированную территорию, и выезда из нее.

Депутаты сегодня также рассмотрят вопрос о внесении изменений в некоторые законы относительно ограничения использования медийной продукции государства-агрессора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter