В России приговорили к 7 и 5 годам четверых крымских татар, обвиненных в связях с "Хизб ут-Тахрир"

Как сообщает «Крым.Реалии», согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называют организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир», приговорен к 7 годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по 5 лет исправительной колонии также общего режима.

Суд над Зейтуллаевым, Ваитовым, Примовым и Сайфуллаевым начался в июне. Их арестовали зимой 2015 года в Севастополе.

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Представители международной исламистской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что терпят несправедливое преследование в России.

Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных террористическими.