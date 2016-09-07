Порошенко и Путин не общались с момента провокации ФСБ в Крыму: о возможных будущих встречах Кремлю неизвестно

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Точно не скажу (когда бы разговор президентов – УНИАН), но, безусловно, это было до диверсии в Крыму. Вы, наверное, помните, что сам президент (Путин) до диверсии в Крыму упоминал об общении по телефону с президентом Украины. После диверсии никакого общения не было», - сказал Песков.

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На вопрос УНИАН о возможных планируемых двухсторонних контактах, он ответил: «Мне не известно, чтобы такие контакты планировались».

«В Китае президент (Путин) сказал, что в интересах обеспечения Минских договорённостей, если это будет необходимо для реализации, он будет готов и на такой контакт. Опять же для этого должны созреть необходимые условия, и необходимо сделать соответствующую домашнюю работу», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Путин заявил, что ему «придется общаться» с Порошенко в рамках «нормандского формата».

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул он.

На следующий день глава Украинского государства поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения ВСУ в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.