Путин заявил, что ему "придется общаться" с Порошенко в рамках "нормандского формата"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал журналистам в Китае по итогам саммита «Большой двадцатки».

«Что касается «нормандского формата». Хорошо это или плохо, но другого варианта хотя бы предпринять попытки урегулирования (ситуации на Донбассе) нет. И поэтому, конечно, Россия этот формат будет поддерживать», - сказал Путин.

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Отвечая на вопрос, будет ли он общаться с Порошенко, Путин заявил: «Наверное, куда деваться, придется общаться».

«Но я сказал и федеральному канцлеру, и президенту Франции, что вопрос не в том, чтобы встречаться или не встречаться. Вопрос в том, чтобы эти наши встречи вели к какому‑то позитивному движению вперед на пути урегулирования. Я считаю, что бессмысленно просто отмечаться самим фактом встреч. У меня создалось впечатление, что просто так встречаться ради встреч никто и не хочет. Может быть, кроме самого Порошенко. Я не знаю, я с ним уже давно не разговаривал», - сказал он.

Путин заявил, что изначально планировалась встреча в Китае с главами Франции и Германии в трехстороннем формате, но этого не произошло, потому что канцлер ФРГ Ангела Меркель занималась внутриполитическими вопросами.

«Мы собирались встретиться втроем по их инициативе, по их же инициативе встретились в двухстороннем формате. Связано это было с тем, что госпожа федеральный канцлер должна была в это время заниматься вопросами внутриполитического характера: как вы знаете, там выборы в одной из земель проходили, и она просто в этот момент была занята. Поэтому мы сначала начали с президентом Франции, а когда закончили, госпожа федеральный канцлер подошла. Да, мы говорили в основном про украинский кризис», - сказал Путин.

Кроме того, он сообщил, что в ходе встречи с президентом США Бараком Обамой обсуждал разрешении ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, Олланд заявил, что четырехсторонние переговоры в «нормандском формате» могут состояться в ближайшие недели.

Ранее в Кремле заявляли, что "Россия после событий в Крыму полностью отказались рассматривать перспективу встречи в "нормандском формате" с участием президента Украины Петром Порошенко".



