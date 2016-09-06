"Гроші" выяснили самые популярные страны, куда бегут украинские коррупционеры

Отмечается, что наиболее популярным направлением для подозреваемых в коррупции является Россия, говорится в сюжете программы "Гроші".

Среди тех, кто ныне скрывается в России - экс-премьер-министр Николай Азаров, бывший президент Виктор Янукович, бывшие председатель налоговой Александр Клименко и руководитель Нацбанка Сергей Арбузов, "талантливый" бизнесмен Сергей Курченко и другие. А экс-нардепы Вадим Колесниченко и Олег Царев прячутся в оккупированном Россией Крыму.

Однако, им могут мешать санкции, наложенные западными странами против России, что мешает им покинуть территорию этого государства.

Второй по популярности страной является Испания. Здесь имеют дома и те, кто уже в розыске, и те, кого вскоре могут объявить в розыск. "Коррупционерам до последнего казалось, что в Испании им "светит солнце". Однако, молниеносная операция местной полиции по задержанию преступной группы Степана Черновецкого стала для них громом среди ясного неба. Полиция еще только проверяет счета украинских эмигрантов", - рассказывается в сюжете.

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В Израиле комфортно может быть только тем, кого поддерживают из США. Без такой поддержки коррупционерам в этой стране может быть трудно.

В Австрии нашли убежище олигарх Дмитрий Фирташ, сын Николая Азарова, и, по некоторым данным, братья Клюевы. Ситуация здесь для них наиболее комфортная и стабильная.