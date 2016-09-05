"Обеспечили безопасное голосование": Путин подтвердил, что армия РФ захватила Крым перед "референдумом"

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg.

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«Я уже много раз комментировал эти вещи. Здесь нет ничего проще, я уже об этом говорил. Да, наши военнослужащие обеспечили безопасное проведение голосования и референдума. Если бы мы этого не сделали, мы столкнулись бы с трагедией худшей, чем сожжение заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе, когда националисты окружили людей беззащитных и безоружных, и заживо их сожгли. В Крыму это бы носило массовый характер. Мы этого сделать не позволили. А то, что люди сами пришли на избирательные участки и проголосовали – это факт, под дулом автомата никто бы не пошел на избирательные участки», - сказал Путин.

Он заявил, что «это настолько очевидно, что спорить с этим невозможно».

По его словам, в ходе операции по аннексии полуострова российские военные были в Крыму в количестве, не превышающем «численного состава нашей группировки, которая находилась там в рамках соответствующего договора с Украиной».

Он заявил, что за этот «референдум», а потом и за независимость, проголосовал парламент Крыма, избранный за два года до голосования по украинскому закону (российские боевики позже неоднократно заявляли, что депутатов заставили голосовать, угрожая оружием, видео этого голосования отсутствует до сих пор – УНИАН).

При этом Путин пытается оправдать аннексию полуострова ситуацией в Косово.

«В ходе решения вопроса по Косово Международный суд ООН принял решение, и все западные партнеры аплодировали этому решению, которое заключается в том, что при определении вопроса по независимости решения центральных властей той или иной страны не требуется. Вот и все. Так что мы действовали в полном соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций и на основе демократических принципов, а это, прежде всего, не что иное, как волеизъявление людей», - сказал Путин.