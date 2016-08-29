Медведев пригрозил "защищать" россиян по всему миру, "как это было в Южной Осетии и Крыму"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе Всемирного форума «В единстве с Россией».

«Мы будем отстаивать ваши права и интересы в любой точке мира, защищать от дискриминации, от притеснений со стороны местной власти или организаций, если это будет необходимо, способствовать в решении социальных вопросов, включая пенсионные вопросы и вопросы медицинского страхования, помогать другими возможными способами», - подчеркнул Медведев.

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«Мы обязаны защищать своих людей, свое гражданство, свою историю и культуру. И скажу такую, может быть, несколько пафосную вещь, но она, мне кажется, очень важна: я хочу, чтобы вы, как и все другие граждане нашей страны, чувствовали каждую минуту, что за вами стоит Российская Федерация – страна, которая своих не оставляла и не оставит, как это было и в Южной Осетии, и в Крыму», - добавил он.

При этом Медведев заявил, что российские соотечественники «сами составляют мощную силу, с мнением которой заграничная власть не может не считаться».