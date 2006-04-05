Ахметов хочет, чтобы было как в Финляндии

Донецкий бизнесмен, один из лидеров Партии регионов Ринат АХМЕТОВ по-прежнему не исключает возможности создания коалиции с блоком “Наша Украина” в новом парламенте.

Об этом он заявил "Украинской правде" по окончании сегодняшнего заседания политсовета партии.

На вопрос относительно коалиции Р.АХМЕТОВ отметил: "Я за брак по расчету, хотя в жизни я отдаю предпочтение браку по любви. Но в бизнесе и политике преобладают браки по расчету".

По его словам, "главное – это сесть за стол переговоров, где главными будут экономический рост и интересы Украины".

При этом Р.АХМЕТОВ отметил, что на таких переговорах "портфели не должны быть главными".

На вопрос, на какие кадровые жертвы при этом готова пойти Партия регионов, Р.АХМЕТОВ ответил: "Речь идет не о жертве, речь идет о том, что мы готовы взять ответственность".

Он снова вспомнил о примерах Финляндии, где основные силы после выборов сели за стол переговоров и договорились по основным для страны вопросам