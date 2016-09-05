Сегодня в Европарламенте рассмотрят доклад об отмене виз для украинцев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, документ будет представлен докладчиком Марией Габриэль (Болгария, европейские народники) во второй половине дня. Его полное название - «Доклад о предложении внести поправку в правила Европейского парламента и Совета № 539/2001 со списком третьих стран, граждане которой освобождены от требования иметь визу (Украина)».

Непосредственно документ состоит из двух частей: проект резолюции Европарламента с соответствующим предложением, которое будет в дальнейшем вынесено на голосование в рамках комитета в конце сентября и в рамках пленарного заседания Европарламента, а также объяснения.

В проекте резолюции предлагается, чтобы Европарламент «принял свою позицию в первом чтении, принимая предложение Еврокомиссии» предоставить Украине безвизовый режим.

В то же время в проекте предлагается, чтобы Европарламент призвал Еврокомиссию вернуть это вопрос в парламент в случае, если в предложения будут внесены изменения или они будут заменены другим текстом.

В проекте ЕП также поручает президенту передать эту позицию в Совет ЕС, Еврокомиссию и национальные парламенты.

Читайте такжеЖурналист назвал дату рассмотрения доклада в ЕП по безвизовому режиму для Украины

В пояснительной части докладчик Габриэль констатирует, что Украина «достигла необходимого прогресса и выполнила все необходимые критерии для принятия такого решения».

Докладчик также подчеркивает, что отмена визовых обязательств для граждан Украины, имеющих биометрические паспорта, станет «конкретным достижением», а либерализация визового режима продолжит углубление контактов между людьми, усилит экономические и культурные отношения, интенсифицирует политический диалог.

Габриэль учла и миграционные риски, отметив, что на сегодня случаи отказа предоставить визу ЕС украинским гражданам составляют 2%.

«Докладчик убеждена, что, голосуя за это предложение Еврокомиссии, Европарламент подтвердит принцип, когда каждая страна, выполнившая все необходимые критерии, может получить либерализацию визового режима», - говорится в пояснительной части.

Кроме Европарламента предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено визовой рабочей группой Совета ЕС с последующим принятием решения на заседании постоянных представителей и окончательным принятием Советом ЕС.

Ранее УНИАН сообщил, что проект доклада Европейского парламента о предоставлении Украине безвизового режима предлагает утвердить это предложение Еврокомиссии сразу в целом.