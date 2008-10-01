Ющенко: Украина переживает экономический ренессанс

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет украинский рынок модерным и интересным для Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на украинско-шведском бизнес-форуме.

«Украина переживает экономический ренессанс», - отметил Президент.

Он выразил мнение, что сегодня украинский рынок «наполняется новой финансовой энергетикой и имеет блестящие показатели развития».

Президент сообщил о темпах экономического развития нашей страны, отметив, что они имеют постоянные тенденции к росту. Говоря о различных отраслях экономики, В.ЮЩЕНКО, среди прочего, подчеркнул, что на сегодня сельское хозяйство Украины переживает свой ренессанс.

«Мы можем анализировать и другие секторы экономики, но могу сказать, что в Украине нет ни одного сектора, где было бы падение», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства обратил внимание и на положительную динамику прироста инвестиций в украинскую экономику. По его словам, в первом полугодии текущего года они составляли 7 млрд. дол., а если считать за последние 12-14 месяцев – 12 млрд. дол.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что не идеализирует ситуацию, поскольку любой рынок имеет недостатки. «Это касается и нашего рынка. По многим вопросам мы остаемся закрытыми», - сказал он.

Среди проблем В.ЮЩЕНКО назвал и регуляторную политику государства.

В то же время он считает, что четкий курс Украины на евроинтеграцию будет содействовать еще большему развитию отечественного рынка.

В.ЮЩЕНКО сообщил о переговорах относительно подписания соглашения об ассоциации с ЕС, на которых значительная часть, по его словам, посвящена экономическому сотрудничеству, в том числе созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Он выразил надежду, что через 8-10 месяцев это соглашение будет подписано.

Много внимания в своем выступлении В.ЮЩЕНКО посвятил украинско-шведским экономическим отношениям. Он пригласил шведский бизнес в Украину, пообещав способствовать его вхождению на наш рынок.

«Для нас Швеция является ведущим северным партнером», - сказал глава Украинского государства, выразив надежду, что отношения двух стран в будущем лишь будут улучшаться и углубляться.

В свою очередь, Король Швеции КАРЛ XVI ГУСТАВ в своем выступлении отметил положительные тенденции в экономических отношениях между двумя странами. Он отметил, что Швеция сегодня находится среди 10 ведущих инвесторов Украины.