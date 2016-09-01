Швеция готова поделиться опытом в подготовке к "Евровидению"

Об этом заявил новоназначенный посол Швеции Мартин Хагстрем, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что сегодня заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль приняла копии верительных грамот от Хагстрема.

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В свою очередь посол отметил неизменную политику Швеции в отношении поддержки Украины в решении внутри- и внешнеполитических вызовов. Особенно он отметил готовность оказывать помощь в реализации системных реформ в Украине.

Стороны высказались за углубление сотрудничества в рамках международных организаций, особенно с учетом недавнего избрания Швеции в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на период 2017-2018 годов.

Состоялся также обмен мнениями по поводу дальнейших перспектив инициативы «Восточного партнерства».