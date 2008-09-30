У Тимошенко поняли, что Москве проблемы Украины не интересны

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что из-за слабой власти Украина будет подвержена более сильному внешнему давлению. Об этом он заявил в прямом эфире ICTV.

По словам А.ТУРЧИНОВА, “правительство Российской Федерации никогда не будет интересоваться нашими проблемами и жить нашими интересами – у них свои проблемы и свои интересы, и они будут их навязывать нам. И чем более слабая у нас власть в Украине, чем больше мы расхристаны и разодраны, чем больше мы конкурируем и боремся в пределах собственного государства, тем более нахально будут предъявлять к нам претензии, тем тяжелее нам будет проводить внешнюю политику и решать серьезные стратегические экономические вопросы в интересах нашего государства”.

По его мнению, сейчас главным заданием украинской власти является стабилизация ситуации в Украине любым образом. “И тогда значительно легче нам будет проводить и переговоры с Российской Федерацией”, - считает первый вице-премьер.